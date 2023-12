A Xunta facilita ao Consello de Contas o acceso á carteira de servizos dixitais da administración electrónica

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consello de Contas formalizaron esta colaboración coa sinatura dun convenio

A Administración autonómica promove compartir aplicacións e infraestruturas dixitais para impulsar a dixitalización das administracións públicas, evitando a duplicación de infraestruturas e investimentos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2023

O Consello de Contas súmase ás entidades públicas que acceden á carteira de servizos e infraestruturas dixitais que a Xunta pon á disposición das Administracións autonómicas. Esta colaboración formalizouse a través dun convenio, asinado polo director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, e o Conselleiro Maior do Consello de Contas, Juan Carlos Aladro.

Grazas ao acordo, o Consello de Contas poderá empregar servizos chave da administración dixital como a plataforma de interoperabilidade Pasaxe!, que posibilita a consulta de datos e documentos entre diferentes administracións; o sistema de notificacións electrónicas Notifica.gal; o Rexistro Electrónico de Apoderamentos,

permite ás persoas físicas e xurídicas outorgar poderes a outras persoas ou entidades para actuar no seu nome nas relacións ante as administracións públicas; as plataformas de contratos e licitación e o sistema de facturación electrónica, ademais doutros que se poidan engadir.

O convenio contempla, tamén, a posibilidade de que o Consello de Contas se adhira a acordos marco xestionados pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, nos que actúa como departamento de contratación centralizada.

A Xunta apostou hai máis dunha década por compartir recursos e infraestruturas entre administracións para evitar duplicar esforzos e investimentos e axilizar a implantación da administración dixital tanto a nivel local como autonómico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando