A Xunta destina 4 M€ para impulsar a rehabilitación de edificios senlleiros do Camiño de Santiago para crear establecementos turísticos

Esta liña de axudas impulsa a rehabilitación sustentable para usos de aloxamento ou restauración

Os apoios para pemes e grandes empresas diferencia dúas tipoloxías de proxectos, que poderán recibir desde o 15 % ata o 80 % do investimento previsto

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado pola alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, visitou o establecemento Parada de Francos, incluído dentro do programa “Outono Gastronómico”, a campaña coa que Turismo de Galicia pretende impulsar o turismo rural tras o verán. Esta acción chega a súa décimo sétima edición combinando gastronomía, natureza, actividades turísticas complementarias e estadías en casas rurais nas catro provincias galegas. Esta campaña celébrase entre o 15 de setembro e o 17 de decembro. No programa deste ano incrementouse o número de aloxamentos rurais adheridos nesta iniciativa, un total de 79, dos que 24 están na provincia da Coruña.

Durante a visita o delegado informou que a Xunta de Galicia ten aberta unha nova convocatoria de axudas de 4 M? coa que impulsa a rehabilitación de edificios emblemáticos do Camiño de Santiago para crear establecementos de aloxamento ou restauración no marco do Plan Xacobeo Next Generation. Búscase fomentar o turismo sostible e cultural, o mantemento e rehabilitación do patrimonio senlleiro galego con fins turísticos, a dinamización do rural, a creación de emprego e a ampliación da oferta de aloxamento e restauración no Camiño de Santiago.

En concreto, apoiaranse dous tipos de proxectos: por unha parte diríxese a proxectos que fomenten a competitividade e sustentabilidade turística, rehabilitando os novos infraestruturas emblemáticas do patrimonio arquitectónico de Galicia tipificados no artigo 88 ao 91 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia que inclúen, por exemplo, bens propios da arquitectura defensiva como castelos, torres defensivas, cuarteis…; edificios relacionados co culto relixioso como mosteiros, conventos, colexiatas, ermitas…; construcións propias de enxeñaría histórica como faros, edificios portuarios, estacións, entre outras. Terán que contribuir á transición verde e creación de emprego na contorna do Camiño de Santiago.

Deberán cumplir como mínimo dous destes tres requisitos: crear polo menos cinco postos de traballo directos, crear vínculos con axentes públicos e privados do territorio que poidan exercer un efecto positivo no sector turístico e promover o turismo sustentable mediante a implantación de novas fórmulas de xestión como o uso de produtos de proximidade ou ecolóxicos, implantanción de fórmulas de reciclaxe ou programas de actividades ou sensibilización medioambiental para os usuarios.

A convocatoria apoia, ademais, outra tipoloxía de proxectos nos que a creación do establecemento turístico debe ir aparellada neste caso á posta en valor e mellora ou rehabilitación dun Ben de Interese Cultural. Débese garantir que polo menos un 80% da capacidade temporal ou espacial anual do establecemento se destine a fins culturais, para o que se debe achegar un programa de actividades anual ou calendario co réxime de visitas apertura e peche ou, no seu caso, planos da infraestrutura e acreditación dos metros cadrados visitables ou de desenvolvemento de actividades culturais vinculadas a posta en valor do ben. Sempre se deberán respectar os requirimentos mínimos establecidos pola lexislación patrimonial e a restante normativa sectorial aplicable.

Estas subvencións comprenden tres tipos de axudas: a rehabilitación sustentable dos edificios, a posta en marcha de medidas enerxéticas e mellora de accesibilidade.

No caso dos proxectos tractores de competitividade e sustentabilidade turística, poderase subvencionar unha contía máxima do 35 %, 25 % ou 15 % do proxecto dependendo de se se trata dunha pequena, mediana ou gran empresa. No caso dos dinamizadores do turismo cultural, poderán optar a unha axuda máxima dun 80 % dos custos subvencionables ata o límite máximo de 2,2 M? por proxecto

Os proxectos deberá ascender a unha contía mínima de 300.000 euros de investimento e soamente se admitirán os situados naqueles municipios onde transcorra o trazado do Camiño de Santiago. A liña de subvencións é de concorrencia non competitiva e o prazo de presentación de solicitudes será de catro meses ata o 18 de marzo de 2024. Toda a información de prazos e procedementos está no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Esta liña de subvencións enmárcase nos distintos proxectos que a Xunta de Galicia está a impulsar cos fondos europeos que foron asignados á Comunidade galega co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Unión Europea. En concreto, forma parte do Plan Xacobeo Next Generation que, ademais desta liña de axudas, inclúe a sinalización da rede cicloturística Eurovelo, que está en execución ou o proxecto de revalorización da Ruta Traslatio, xa executada. Tamén inclúe a rehabilitación de 12 BIC do Camiño de Santiago, dos que a Xunta mobilizou xa máis do 80 % destes fondos.

