A Xunta destina máis de 1,1 M€ á mellora de instalacións deportivas e adquisición de material de 30 concellos da provincia de Ourense

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, supervisou esta mañá, acompañado do alcalde, Amador Vázquez, as obras de mellora da pista de pádel e da accesibilidade e equipamento do baño de homes na instalación deportiva municipal de Vilamarín, nas que a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaría Xeral para o Deporte está a investir máis de 48.000 euros.