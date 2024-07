A Xunta destaca o lanzamento da VI edición do Bono Activa Comercio para o vindeiro outono co obxectivo de seguir impulsando o comercio de proximidade

O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, respondeu na Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo a unha pregunta sobre esta campaña

Destacou as excelentes cifras que afianzan o éxito da convocatoria, que na V edición se saldou con máis de 6.800 comercios adheridos, preto de 300.000 bonos descargados e 12 M de euros mobilizados en compras

Fixo fincapé no compromiso da Xunta por un sector estratéxico que repercute de xeito directo na economía e no emprego locais e remarcou a importancia da escoita activa de toda a cadea de valor para a elaboración do Plan Estratéxico de Comercio





