A Xunta desenvolve un programa formativo para profesionais do ámbito da protección de nenos e adolescentes

Máis de 300 persoas inscribíronse nesta proposta, dirixida a profesionais do ámbito social, educativo e terapéutico

O obxectivo é facilitar os coñecementos e as ferramentas necesarias para actuar na prevención, detección e intervención con nenos e adolescentes vítimas de feitos traumáticos que afectan ou poden afectar ao seu desenvolvemento

A saúde mental, o maltrato infantil ou a Lei de Protección Integral á Infancia, entre os temas que se abordarán nestas xornadas

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, fixo fincapé esta mañá na importancia de que os profesionais que traballan no eido da protección de menores actualicen os seus coñecementos e teñan acceso a cursos relacionados co seu traballo. Díxoo na apertura do programa formativo Redes que a Xunta desenvolverá desde o presente mes de novembro ata xuño de 2023.

Máis de 300 profesionais dos ámbitos educativo, social e terapéutico inscribíronse para participar nas sesións formativas. Estas realizaranse en tres modalidades: presencial e en liña en directo ?os venres alternos de 09:30 a 13:30 horas? e na modalidade diferida.

A través desta proposta formativa trátase de que os participantes adquiran os coñecementos imprescindibles, tanto teóricos como prácticos, para traballar na prevención, detección e intervención con menores que sufriron feitos traumáticos que afectan ou poden afectar ao seu desenvolvemento.

O programa formativo Redes está xestionado por Aclad–Alborada, entidade social de referencia neste ámbito. As persoas que impartirán as sesións son profesionais con ampla experiencia nos distintos ámbitos da saúde mental infanto–xuvenil, no campo xudicial e no sistema de protección. Algúns dos temas que se abordarán serán: o maltrato infantil; a educación sexual; a intervención psicolóxica, social e educativa nos procesos de separación familiar e de reintegración; as boas prácticas para o bo trato ao menor ou a Lei de Protección Integral á Infancia.

A primeira sesión formativa celebrada esta mañá no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano tratou sobre a saúde mental nos nenos e adolescentes. Esta correu a cargo da médico psiquiatra Beatriz Pinal Fernández, coordinadora do hospital de día infanto–xuvenil da área sanitaria de Vigo.





