A Xunta e a Deputación de Pontevedra recollerán propostas para o plan de usos do Teatro Fraga de Vigo a través dunha caixa de correo virtual

As entidades e persoas interesadas poderán enviar as súas ideas e suxestións ata finais de setembro a través do enderezo propostas@teatrografa.gal

O responsable da Administración provincial salientou a importancia da colaboración institucional para rescatar un inmoble que sumaba dúas décadas pechado para convertelo no centro de referencia da Cultura no noroeste peninsular

Pola súa banda, o representante do Goberno galego destacou que o obxectivo desta medida é incorporar as demandas da cidadanía e do sector cultural para construír con eles “o mellor proxecto para a cidade de Vigo”

Ambas administracións inician así un proceso de diálogo que incluirá tamén a celebración de varias xuntanzas con diferentes colectivos e representantes do sector

