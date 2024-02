A Xunta convoca ao concello de Vigo a unha reunión técnica para axilizar a aprobación definitiva do PXOM

A xuntanza, proposta para este venres, en Santiago, ten como fin avanzar na resolución das eivas e cuestións detectadas durante a revisión do documento para poder emitir o antes posible o informe autonómico preceptivo para a súa aprobación definitiva

A Xunta de Galicia convocou mañá, venres, ao Concello de Vigo a unha reunión de carácter técnico sobre o novo plan xeral de ordenación municipal (PXOM) co obxectivo de abordar todas as cuestións a corrixir detectadas no documento remitido polo Goberno local a finais do mes de xaneiro e axilizar, deste xeito, a súa aprobación definitiva.

Na carta, remitida pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, á concelleira de Urbanismo e Vivenda do Goberno local, María José Caride, sinálase a conveniencia de manter esta xuntanza “para poder aprobar o PXOM de Vigo con todas as garantías e coa máxima prioridade”, polo que cita á responsable local para mañá, en Santiago.

Cómpre lembrar que no requirimento enviado pola Xunta ao Concello vigués este luns, Rivas xa se puña á disposición do Goberno local así como do equipo redactor do plan xeral para tentar resolver “á maior brevidade posible” todas aquelas eivas e cuestións a corrixir que detectou o seu departamento na documentación remitida a finais de xaneiro polo Concello de Vigo, unha vez aprobado provisionalmente o PXOM.

Neste sentido e tendo en conta que moitas das correccións técnicas solicitadas pola Xunta gardan relación con elementos arqueolóxicos e culturais que xa foran indicados no informe correspondente emitido na fase previa, á reunión asistirá tamén a directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez. Unha vez corrixida e completada a documentación por parte do Concello, o Goberno galego estará en disposición de emitir o seu informe preceptivo previo á aprobación definitiva do PXOM.

A xuntanza proposta enmárcase nas relacións de cooperación, coordinación, asistencia e información que mantén a Xunta coas entidades locais galegas para colaborar na elaboración dos seus respectivos instrumentos urbanísticos e tratar de resolver as posibles diferencias ou atrancos que poidan xurdir ao longo da súa tramitación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando