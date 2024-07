A Xunta convoca axudas por 34,1 M€ para mellorar a eficiencia enerxética de vivendas e edificios

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as resolucións coas convocatorias plurianuais de tres programas de subvencións en materia de rehabilitación residencial

Os interesados poden presentar as súas solicitudes desde mañá e ata o 13 de setembro, agás no caso das axudas para a rehabilitación a nivel de edificio, que conta co prazo de 1 mes

Este é o terceiro ano consecutivo que o Instituto Galego da Vivenda e Solo xestiona este tipo de incentivos económicos, financiados con cargo a fondos europeos

Entre 2021 e 2023 concedéronse axudas para a mellora da eficiencia enerxética de 22.000 vivendas por importe de 118 millóns de euros

Diario Oficial de Galicia





