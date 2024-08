A Xunta convoca en agosto e novembro os actos expropiatorios para executar a mellora de 69 paradas de autobús nos concellos de Ares, Fene, Mugardos e Neda

Estas intervencións suporán un investimento autonómico de 2,4M? e levaranse a cabo nun total de 8 estradas autonómicas ao paso polos concellos de Ares, Mugardos, Fene e Neda

No Diario Oficial de Galicia fíxanse os días 22 e 23 de agosto como datas do levantamento das actas previas de ocupación dos predios necesarios para as obras, establecendo a formalización das actas de ocupación os días 12 e 13 de novembro

As intervencións consisten na dotación de marquesiñas, na mellora da accesibilidade con ramplas e información en braille e no incremento da visibilidade e iluminación

As obras licitaranse a finais de ano para comezar os traballos na primavera

Estas intervencións enmárcase no Plan de mellora da seguridade e accesibilidade das paradas de autobús nas estradas autonómicas, co que a Xunta ten previsto investir arredor de 35 M? para a mellora de 1.100 paradas en toda Galicia





