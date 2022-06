A Xunta contribúe á difusión da música de Frei Rosendo Salvado cun concerto da pianista Andrea González no CGAC

A artista tudense actúa mañá en Santiago de Compostela no marco da xira de presentación do seu disco Salvado–Piano Works

O álbum, publicado por Warner Music, contou co apoio económico da Xunta a través da convocatoria de 2020 ao fomento e promoción do talento musical galego



A pianista tudense Andrea González ofrecerá mañá en Santiago de Compostela un concerto de presentación do seu disco Salvado–Piano Works, un álbum editado por Warner Music que contou co apoio da Xunta de Galicia e no que se recuperan seis pezas compostas por frei Rosendo Salvado no século XIX

. O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e mais o da Axencia Galega de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, reuníronse hoxe coa artista para coñecer o traballo de difusión que está a realizar sobre a obra do relixioso beneditino no marco da xira que discorre por distintos escenarios galegos e no Teatro Real de Madrid.

O concerto, de entrada libre, terá lugar ás 20.00 horas no auditorio do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) e chega despois dos xa realizados en Tui, vila natal de González e de Salvado, Madrid e A Coruña. A capital de España volverá acoller este proxecto os vindeiros 18 e 20 de xuño. A primeira destas actuacións terá lugar no emblemático Teatro Real e como parte do festival Piano City Madrid.

A difusión do disco, publicado en formato CD e DVD o pasado 29 de abril, está a supoñer a posta en valor da figura e do legado musical do monxe Rosendo Salvado, considerado o primeiro intérprete de piano en Australia, a través das pezas que foron recuperadas pola propia Andrea González a partir dun traballo de investigación iniciado en 2014. Colabora no proxecto a soprano Leonor Bonilla, que interpreta a última das composicións incorporadas ao álbum, descuberta en Italia en 2020.

O traballo, que foi adxudicatario dunha subvención en 2020 por parte da Xunta de Galicia ao fomento e difusión do talento audiovisual galego, conta ademais coa participación de Eugenio Muñoz, referente da industria musical española e produtor de artistas como Rosendo, Estopa, Hombres G ou Joan Manuel Serrat, e coa colaboración da deseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

