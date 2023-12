A Xunta dá a coñecer os premiados en Moda e Xoias do programa Xuventude Crea

Na categoría de Moda, o primeiro premio foi para a moza María Albores, de Boiro; mentres que o segundo foi para Julia Lameiro, de Ames; e o terceiro para a viguesa Noemi Comesaña

En Deseño de Xoias, o primeiro premio foi para Adrián Abal, de Negreira; o segundo para Daniela Alonso, de Santiago; e o terceiro para Mª Madelen Ramos, de Vigo

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2023

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, participou esta tarde na inauguración da exposición de Moda e Deseño de Xoias do programa Xuventude Crea que acollerá a Igrexa da USC, que se poderá visitar ata o vindeiro 8 de xaneiro. Durante a presentación, na que participou a vicerreitora de Cultura da Universidade de Santiago, Pilar Murias, tamén se deron a coñecer os gañadores deste ano nestas dúas categorías, os últimos que quedaban por coñecerse de entre as 14 especialidades existentes no programa.

Na categoría de Moda o primeiro premio foi para María Albores, de Boiro, pola súa obra Un wenn sie nicht gestkregen sie, dann lieben sie noch heute ; o segundo premio foi para Julia Lameiro, de Ames, por Lilith ; mentres que o terceiro premio recaeu en Noemi Comesaña, de Vigo, por Albatros .

Pola súa banda, na categoría de Xoias o primeiro premio foi para Adrián Abal, de Negreira, pola súa obra Camisetría ; o segundo foi para Daniela Alonso, de Santiago, por La cumbia de mis mostruos TL Pista ; e o terceiro foi para Mª Madelen Ramos, de Vigo, por De mi tierra.

Os gañadores en cada unha destas especialidades recibirán un premio en metálico de 3.000 euros, os segundos clasificados levarán 1.500 euros e a dotación económica para os terceiros é de 1.000 euros. O Goberno galego apoia o talento da mocidade galega a través do programa Xuventude Crea, que está a celebrar a súa edición número 14.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando