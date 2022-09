A Xunta e o Concello de Ordes estudan as vías de colaboración arredor do Museo do Traxe Juanjo Linares

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitou esta tarde o Museo do Traxe Juanjo Linares, en Ordes, onde abordou as posibles liñas de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello arredor desta infraestrutura cultural, que conmemorará ademais o vindeiro ano o 90º aniversario do nacemento do bailarín ordense que lle dá nome.

O Museo do Traxe abriu en xaneiro de 2010 co legado deixado por Juanjo Linares. A súa colección está composta por máis de 1.000 pezas de distintas orixes, das que 250 están expostas. Entre elas destacan indumentarias pertencentes a distintas figuras do mundo da danza e de gran renome como Kety Clavijo, Rocío Jurado, Antonio Gades, Antonia Merce La Argentina, Merche Esmeralda ou Luis del Río, entre outros.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando