A Xunta concede axudas aos concellos para que adquiran vehículos destinados aos servizos sociais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe publica a resolución destas subvencións

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2023

Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe publica a resolución da nova orde de axudas dotada cun millóns de euros para que os concellos ou as mancomunidades adquiran vehículos de emisión 0, eco ou de etiqueta C verde para o seu uso por parte dos servizos sociais municipais. Estás achegas están dirixidas a municipios de menos de 10.000 habitantes. de hoxe publica a resolución da nova orde de axudas dotada cun millóns de euros para que os concellos ou as mancomunidades adquiran vehículos de emisión 0, eco ou de etiqueta C verde para o seu uso por parte dos servizos sociais municipais. Estás achegas están dirixidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

A contía máxima da achega económica é de 40.000 euros por vehículo. As entidades locais que resultaron beneficiarias poderán solicitar un anticipo do 80% da axuda concedida, co fin de facilitar que estas conten con liquidez suficiente para facer fronte á compra do transporte.

A posta en marcha desta liña de axudas enmárcase no Plan de recuperación, transformación e resilencia financiado pola Unión Europea a través do programa NextGenerationEU. A través desta iniciativa, o Executivo autonómico mostra unha vez máis o seu compromiso coa mellora da atención aos maiores e ás persoas con discapacidade.

De feito, esta orde súmase a outra publicada a finais do ano pasado e xa resolta co mesmo cometido dirixida ás entidades sociais. Esta orde contou cun orzamento de 3,6 millóns de euros e beneficiou a 80 entidades sociais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando