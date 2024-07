A Xunta comeza as obras de acondicionamento das vías próximas ao enlace da autovía Tui-A Guarda coa A-55

Os traballos iniciáronse coas melloras da drenaxe dunha canle fluvial entre a A–55 e o ramal de enlace coa N–551 e do pavimento do viario municipal afectado pola actuación nesta zona

A intervención conta cun investimento de máis de 1M? e permitirá mellorar as condicións das vías afectadas pola execución da nova conexión da autovía

Actuarase no treito da N–551 que discorre entre as interseccións do antigo enlace da autovía e que pasará a ser de titularidade autonómica, construíndo beirarrúas e reordenando o aparcadoiro

Renovarase o firme dun treito da A–55 e instalaranse pantallas acústicas adicionais





