A Xunta colabora co concello de Cualedro na mellora do abastecemento co fin de solucionar os problemas de subministro en episodios de seca

Augas de Galicia achegou 48.000 ? para o financiamento das intervencións que garantirán o abastecemento nos núcleos de Lucenza e Cualedro

O Concello asumiu a execución dos traballos de emerxencia, iniciados no mes de setembro para a mellora das instalacións de abastecemento municipal, así como o mantemento destas novas infraestruturas, que xa están rematadas

As intervencións permiten garantir o subministro da auga nestes núcleos, ante a situación de risco extremo de quedar sen abastecemento municipal

A Xunta mantén o seu apoio aos concellos para que estes poidan prestar de xeito eficaz as súas responsabilidades nos servizos municipais de saneamento, depuración e abastecemento e continuar mellorando a calidade de vida da poboación no rural

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ourense, 14 de decembro de 2022

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asinou hoxe co alcalde de Cualedro, Luciano Rivero, o convenio de colaboración para a mellora do abastecemento en Lucenza e Cualedro, co fin de solucionar os problemas de subministro de auga ante a situación excepcional de seca acontecida neste ano.

A Xunta, a través de Augas de Galicia, achegou 48.000 euros para o financiamento destas actuacións de emerxencia para garantir o

abastecemento nestes dous núcleos de poboación

asumiu a execución dos traballos de emerxencia para a mellora das instalacións de abastecemento municipal, así como o mantemento das novas infraestruturas hidráulicas, que xa están rematadas.

Mediante este acordo, o departamento que dirixe Ethel Vázquez dá resposta á solicitude de apoio e colaboración do Concello na execución destas actuacións nos núcleos de Lucenza e de Cualedro para acadar o funcionamento efectivo das instalacións de abastecemento de auga potable aos veciños destes núcleos no prazo máis breve posible.

O crecente incremento das temperaturas, debido ao cambio climático, vén provocando veráns moito máis longos e calorosos que, xunto á escaseza de choivas, está levando ao límite a capacidade dos acuíferos naturais e das augas libres comunmente empregadas para o subministro de auga á poboación.

O caudal achegado por moitas das captacións existentes resulta insuficiente fonte á demanda actual en grandes e pequenas poboacións, ocasionando restricións e cortes de subministro na rede de abastecemento.

Estes problemas víronse agravados en Lucenza e no núcleo de Cualedro pola situación excepcional de seca que está a acontecer, de modo que os recursos captados non eran suficientes para a poboación á que hai que abastecer.

Ante a situación de risco extremo de quedar sen abastecemento municipal neses núcleos, a entidade local contratou as obras de urxencia no abastecemento de Lucenza e Cualedro e iniciou a súa execución no mes de setembro de 2022, estando a día de hoxe xa rematadas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando