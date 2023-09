A Xunta clausura o obradoiro dual de emprego compartido por Chantada e Carballedo, ao que destinou 534.000 euros

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou no peche do taller, que proporcionou formación e un contrato de traballo a 20 persoas desempregadas durante 12 meses

Carballedo (Lugo), 26 de setembro de 2023

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade clausurou hoxe o taller de emprego Serra do Faro VII, promovido polo Concello de Chantada asociado co de Carballedo e financiado pola Xunta de Galicia con 534.000 euros.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou no peche deste obradoiro, que durante doce meses proporcionou formación e un contrato de traballo a 20 persoas desempregadas. As tres especialidades impartidas foron Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción; Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes; e Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións.

Os participantes recibiron ensinanzas teóricas e prácticas e desenvolveron distintos labores nos respectivos concellos. Así, en Carballedo traballaron na rehabilitación da cámara agraria e no remate da casa da cultura da Barrela; e acondicionaron zonas axardinadas e mobiliario urbano en varios espazos desta localidade e do núcleo de Castro.

Pola súa banda, en Chantada adicáronse á construción dunha caseta para aseos no parque Eloísa Rivadulla e uns vestiarios na área deportiva de Lamas Carvajal. Tamén se ocuparon do mantemento de xardíns.

En canto ao módulo de atención sociosanitaria, o alumnado tivo a oportunidade de formarse no fogar residencial e centro de día da Barrela, no municipio de Carballedo.

Ademais, este obradoiro inclúe incentivos para contratar aos 20 participantes en empresas da contorna para desenvolver funcións relacionadas coas especialidades aprendidas.





