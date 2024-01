A Xunta centra a petición de medios ao Estado nas embarcacións e aeronaves das que dispón en Galicia para atallar a chegada de pellets no mar

Tamén se reclama a utilización do vehículo submarino de control remoto ROV Comanche para buscar e selar os contedores que son a fonte da contaminación

Ante a previsión meteorolóxica que anticipan novas chegadas de residuos aos areais demandan un posible reforzo dos efectivos que se sumen ao operativo autonómico e tamén se solicita que se contribúa á formación dos voluntarios







O subdirector xeral do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, sinalou hoxe que a primeira hora da tarde se remitiu á Delegación do Goberno a carta coa relación de medios que se lle piden ao Estado para que este contribúa a atallar a chegada de pellets á costas galega, e en especial que dedique a totalidade das embarcacións e medios aéreos cos que conta na comunidade autónoma a localizar e recuperar os sacos que continúan no mar antes de que cheguen aos areais.

Despois de activar o nivel medio do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal), Lino Sexto detallou nunha comparecencia ante os medios de comunicación que o primeiro que se reclama é colaboración na formación do voluntariado que poda acudir a limpar as praias, para que podan facer a súa labor de forma eficiente e co maior respecto ao medio ambiente.

En segundo lugar, demándase que ante as previsións meteorolóxicas de cara ao fin de semana poderían provocar que aumente o produto contaminante que está no mar e chega á costa, se poña a disposición do operativo da Xunta un retén de persoal dependente do Estado en terra que se poda activar para a recollida deses residuos de ser necesario.

O terceiro punto que se solicita, e se considera fundamental, é o de cortar a fonte da contaminación, co coñecemento do que pasou cos contedores que se afundiron e a súa situación actual. Para iso o Estado español debería poñerse en contacto co portugués e coa European Maritime Safety Agency (EMSA), empregando todos os medios necesarios, incluído o vehículo submarino de control remoto ROV Comanche que se atopa na base de Salvamento Marítimo de Vilar do Colo, co fin de localizalos, revisalos e selalos para evitar que continúen sendo a orixe de elementos contaminantes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando