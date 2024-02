A Xunta bota a andar a décimo terceira edición do certame Lingua de namorar dirixido á xuventude

O concurso promove a creación de mensaxes de amor en galego e abrangue tres categorías de participación, unha delas exclusiva para Instagram

Está destinado a mozos e mozas de entre 14 e 35 anos, que poderán participar coas súas creacións ata o 1 de abril

A Xunta de Galicia convoca a décimo terceira edición de Lingua de namorar, o certame en liña de mensaxes de amor en galego que busca dinamizar o seu uso entre a mocidade tanto nas súas relacións persoais como en internet.

As consellerías de Cultura, Educación, FP e Universidades e de Política Social e Xuventude, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, respectivamente, dividen, como cada ano, o concurso en tres categorías: dúas delas para a web (A e B) e unha exclusiva para Instagram (C). As mensaxes presentadas en todas as modalidades poderán enviarse ata o 1 de abril e deberán estar escritas en lingua galega, ben en prosa ou ben en verso.





Nas categorías A e B particípase a través da

mediante un formulario de inscrición. A primeira delas é para a rapazada de 14 a 19 anos, mentres que a segunda abrangue o tramo de idade dos 20 aos 35. As mensaxes que participen nestas dúas categorías non deberán superar os 350 caracteres e serán publicadas na páxina do concurso, identificadas polo título e o número que se lles asigne. As declaracións de amor gañadoras serán as únicas que, posteriormente, se identifiquen co nome e apelidos dos autores.





Pola súa parte, a categoría C, exclusiva para Instagram, está aberta a toda a mocidade dos 14 aos 35 anos, que poderá participar directamente na imaxe habilitada para o concurso no perfil

@xuventudedegalicia

. Neste texto indicarase, en primeiro lugar, un cancelo que recolla o título e, a seguir, a mensaxe de amor. Ao final da dita publicación engadirase tamén o cancelo #LinguaDeNamorar. Ademais diso, as persoas participantes deberán etiquetar dúas amizades de Instagram e seguir as contas

@linguagalega

e

@xuventudedegalicia

. Nesta modalidade as mensaxes non poderán exceder os 200 caracteres.

No caso das categorías A e B haberá dúas fases de selección. Na primeira delas, do 2 ao 7 de abril, as persoas que o desexen poderán votar polas súas mensaxes favoritas na páxina do concurso, previo rexistro nesta. Despois, o xurado elixirá as propostas gañadoras de entre as 50 máis votadas de cada categoría.

No caso da categoría C, o xurado fará unha preselección de seis mensaxes de entre todas as presentadas e, posteriormente, do 16 ao 21 de abril, o público poderá votar pola súa favorita. Rematado o prazo de votación computaranse os gústame que reciba cada mensaxe e gañará aquela que acade un maior número de gústame por parte do público.

A listaxe cos nomes das persoas gañadoras e finalistas nas tres categorías publicarase o 24 de abril tanto nas páxinas web de

Xuventude

e no

como nos perfís de Instagram @XuventudeGalicia e @LinguaGalega. No caso da categoría C, a persoa autora da mensaxe gañadora poñerase en contacto coa organización antes do 30 de abril para reclamar o premio e facilitar os datos de contacto.

No tocante aos premios, establécense tres por cada unha das categorías de idade A e B. Os primeiros recibirán un patinete eléctrico, os segundos un altofalante bluetooth JBL e os terceiros uns cascos sen fíos. Pola súa parte, a categoría C terá unha única persoa gañadora, que recibirá un patinete eléctrico.

A data da cerimonia de entrega dos premios publicarase no espazo web específico deste concurso, onde tamén se poderán consultar as bases completas para participar.





