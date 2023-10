A Xunta avoga por aproveitar o talento feminino e a entrada de mulleres en sectores masculinizados con medidas de conciliación axeitadas ás súas necesidades

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2023

A secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, asistiu hoxe á clausura da xornada Traballando co M , organizada pola Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), na que avogou por aproveitar o talento feminino e reforzar as medidas de conciliación que permitan ás mulleres acceder a actividades tradicionalmente masculinizadas.

A secretaria xeral destacou o compromiso da Xunta de Galicia por incorporar mulleres en todos os sectores e pola abordaxe das necesidades específicas das mulleres no eido das relacións laborais. Vázquez incidiu en que o Goberno galego mantén un compromiso firme coa conciliación do colectivo de mulleres profesionais e co impulso da iniciativa empresarial a través de programas de emprendemento feminino como o Emega.





