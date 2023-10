A Xunta avoga en Barreiros pola suma de esforzos para combater a violencia de xénero

Barreiros (Lugo), 6 de outubro de 2023

A secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, participou hoxe en Barreiros na mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, onde destacou a importancia da colaboración entre todas as institucións para seguir loitando contra a violencia de xénero e erradicar os comportamentos machistas na sociedade.

Vázquez indicou que as vítimas non están soas: “Puxemos, poñemos e poñeremos todos os recursos necesarios para garantirlles un futuro en liberdade, tanto no eido persoal como no familiar, no social e no laboral”, afirmou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando