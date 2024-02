A Xunta avanza na profesionalización do persoal da infraestrutura industrial de Sogama dentro do seu Plan Estratéxico 2024-2030

O programa formativo impulsado pola empresa pública xunto coa firma Prezero pretende dotar a Galicia tanto do mellor tratamento de residuos municipais como duns profesionais coa maior cualificación do sector

Este modelo promove as Unidades de Competencia, un sistema pioneiro de formación e avaliación das habilitades dos operarios integrado na formación dual co que poden acceder a títulos profesionais con validez en toda España

A estratexia de Sogama para os vindeiros anos pivota sobre cinco eixos nos que, ademais da mellora constante da cualificación do persoal, están a transformación dixital, a descarbonización dos procesos, a incorporación de novas fraccións de residuos e a adopción dun enfoque circular no desenvolvemento da súa actividade



Santiago de Compostela, 22

de febreiro de 2024

A Xunta avanza na profesionalización do persoal da infraestrutura industrial da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) dentro do seu Plan Estratéxico 2024–2030. Con esta estratexia, o Executivo galego busca dotar a Galicia non só do mellor tratamento de residuos municipais senón duns profesionais coa maior cualificación do sector.

A planificación da empresa pública para os vindeiros anos pivota sobre cinco eixos que, ademais da profesionalización, inciden na transformación dixital, a descarbonización dos seus procesos, a incorporación de novas fraccións de residuos e a adopción dun enfoque circular no desenvolvemento da súa actividade.

No eido da mellora da cualificación dos operarios de Sogama, a empresa pública e a firma Prezero –xestora da planta de clasificación de envases lixeiros do Complexo Medioambiental de Cerceda– promoven a implantación de Unidades de Competencia, un sistema pioneiro de formación e avaliación de habilidades dos profesionais. Este modelo, integrado na formación dual, está a demostrar que é un interesante catalizador para o crecemento e a excelencia do sector industrial pois, a través do mesmo, os traballadores poderán obter titulacións de distintas familias profesionais.

Este sistema formativo céntrase na identificación previa de competencias específicas necesarias para cada posto, a creación de programas de formación personalizados e a avaliación continua do desempeño dos empregados.

A aposta de Sogama por avanzar na profesionalización dará aos operarios a oportunidade de acceder a certificacións profesionais que outorgan beneficios como un maior crecemento persoal, produtividade, satisfacción co seu labor, autoestima e compromiso cos obxectivos da empresa, o que contribúe a incrementar a eficiencia das instalacións.

A Xunta considera que os investimentos no desenvolvemento das habilidades e competencias dos traballadores das instalacións de Sogama son fundamentais para seguir á vangarda, posibilitar a mellora continua, acometer novos proxectos e prestar un mellor servizo público cun equipo humano cualificado, motivado e comprometido.

Este compromiso enmárcase no afán de ter unha industria en constante evolución apostando pola innovación nos procesos formativos e o desenvolvemento dos seus empregados para avanzar nun futuro industrial máis competitivo e sostible.

Os certificados obtidos no marco do programa formativo promovido pola Xunta, expedidos polo propio Executivo galego, teñen validez en toda España e acreditan a experiencia e o coñecemento do traballador. De feito, xa se está no proceso para que as persoas solicitantes das titulacións poidan aportar a documentación necesaria para acreditar a súa competencia profesional, información que será avaliada proximamente por unha comisión mediante distintas metodoloxías –como a observación directa no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional ou entrevistas profesionais– para conceder o correspondente certificado profesional.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando