A Xunta avanza para ter en funcionamento no último trimestre do ano o Centro de Orientación, Emprendemento, Acompañamento e Innovación

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitou na Coruña as obras do futuro COE de Galicia, que coordinará as actividades relacionadas coa orientación laboral, co emprendemento e coa innovación, incluída a Rede de polos

En paralelo á súa posta en marcha, este ano xa se veñen impulsando diversos convenios ao abeiro do COE, como a aceleradora de proxectos Xerme Ecommerce, o programa Alento en materia de márketing ou a iniciativa de coliving Fixar

