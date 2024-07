A Xunta asina cos comerciantes da Praza de Abastos nº1 de Ourense o convenio a través do cal financiará a realización do plan funcional do mercado

O documento, que estará elaborado no prazo aproximado dun mes atendendo as necesidades dos praceiros e en coordinación cos técnicos municipais, é o seguinte paso a dar para reiniciar a actividade comercial no edificio histórico

O estudo incluirá aspectos básicos como a disposición dos postos interiores e as necesidades de electrificación e ventilación, ademais da valoración doutras cuestións consideradas como chave para o futuro deste espazo, como a reforma do Rianxo

Coa valoración e calendarización das obras, será o momento de realizar o proxecto da primeira fase, enfocada ao traslado dos comerciantes desde o edificio provisional

O convenio enmárcase no compromiso da Xunta con este mercado singular, dentro da aposta que está a realizar polo impulso ás prazas de abastos como motores fundamentais do comercio de proximidade nas cidades e vilas galegas





