A Xunta asina con ACLAD e UTACA convenios para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias aditivas

A Xunta aprobou recentemente convenios de colaboración entre o Sergas e nove entidades sen ánimo de lucro para a asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e outros trastornos adictivos, até acadar os 7.764.100 euros

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Coruña, 26 de febreiro de 2024

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asinou hoxe dous convenios de colaboración entre o Sergas e as entidades sen ánimo de lucro ACLAD e UTACA, para a asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e outros trastornos adictivos. Por parte da Asociación cidadá de loita contra a droga (ACLAD), asinou o convenio a súa presidenta, Rosario Barreiro Ares. Por parte da asociación Unidade de tratamento do alcol e condutas adictivas (UTACA), o convenio foi asinado polo seu presidente, Ignacio Bedoya Batres. No acto estivo presente, así mesmo, o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal Viñas.

Cómpre remarcar que a Xunta aprobou recentemente convenios de colaboración entre o Sergas e nove entidades sen ánimo de lucro para a asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e outros trastornos adictivos, até acadar os 7.764.100 euros. Deste xeito, o Executivo galego incrementará este ano en máis de medio millón de euros o investimento dos convenios que o departamento sanitario galego mantén para o desenvolvemento de programas de asistencia sanitaria especializada desde un enfoque biopsicosocial.

En concreto, a Xunta destinará ao convenio coa Asociación Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Adictivas (UTACA), unha partida de 244.130 euros, e á Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña (ACLAD) 2.029.228 euros.

Ao longo do ano 2023, foron asistidas ao abeiro do convenio entre o Sergas e UTACA un total de 1.004 persoas beneficiarias, dos que 690 son homes e 314 mulleres. Polo que atinxe ao convenio do Sergas con ACLAD, ao longo do pasado ano foron asistidas un total de 1.600 persoas, 1.296 homes e 304 mulleres.

Na actualidade, as adiccións son consideradas unha enfermidade que require dun tratamento multidisciplinar e personalizado. Así, ante calquera problema relacionado coas mesmas, aconséllase acudir a un centro de tratamento específico directamente, ou ben, solicitar axuda aos profesionais de atención primaria, para que poidan avaliar cada un dos casos, e derivaralos aos centros que procedan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando