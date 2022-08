A Xunta apoia 17 proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

O orzamento destinado á execución das actuacións no período 2022–23 suma 600.000 euros, un 20% máis que o pasado ano

As actuacións diríxense á sensibilización da opinión pública e á difusión nos ámbitos educativos da realidade dos países empobrecidos, así como á investigación sobre o desenvolvemento e á mobilización social

, coa que se apoian 17 proxectos a cargo de 13 entidades durante o período 2022–2023. A dotación orzamentaria ascende a 600.000 euros para os dous exercicios, o que representa un incremento do 20% con respecto ao investimento do pasado ano.

As entidades beneficiarias son a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso), Farmacéuticos Mundi en agrupación coa Universidade de Santiago de Compostela, Fundación Intered, Asemblea de Cooperación pola Paz e Arquitectura sen fronteiras. Figuran tamén Solidariedade Internacional de Galicia, Fundación Taller de Solidaridad, Asociación Amigos da Terra, Fundación Entreculturas–Fe y Alegría, Manos Unidas, Fundación Ayuda en Acción e a Asociación Enxeñaría Sen Fronteiras Galicia. Completa a listaxe Fundación Educación y Cooperación, EDUCO.

As actuacións previstas diríxense á sensibilización da opinión pública en materia de cooperación para o desenvolvemento e causas da pobreza; á formación sobre o desenvolvemento e difusión nos ámbitos educativos formais e non formais da realidade dos países empobrecidos; á investigación sobre o desenvolvemento e á mobilización social para crear redes de solidariedade.

A achega do Goberno galego financia ata o 95% do orzamento total do proxecto, con axudas máximas de ata 35.000 euros para o período 2022–2023 e de 25.000, se as accións se executan só en 2022. No caso de proxectos desenvolvidos por varias entidades en agrupación, a contía máxima é de 45.000 euros para as accións plurianuais e de 35.000 para as correspondentes só a 2022.

Entre os gastos cubertos figuran o alugamento de locais para a realización das actividades previstas ao abeiro da convocatoria, desprazamentos, persoal ao servizo do proxecto, elaboración de materiais de difusión e asistencia a encontros de formación técnica. En canto aos criterios de valoración, neles tivéronse en conta tanto aspectos relacionados coa entidade responsable como con cada un dos proxectos presentados.

A iniciativa enmárcase no compromiso da Xunta coa conformación dunha cidadanía global a través do fomento da educación para o desenvolvemento e a sensibilización da sociedade galega sobre as realidades dos países empobrecidos e as causas da pobreza. Búscase tamén potenciar valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia, xustiza e igualdade, a prol dunha cidadanía global crítica, activa ante as inxustizas e participativa na construción dun mundo mellor.





