A Xunta anuncia unha actuación de urxencia nas humidades do Panteón de Galegos Ilustres

A medida pretende frear o deterioro deste “símbolo de Galicia” á espera dun plan integral de rehabilitación liderado polo Consorcio de Santiago

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia actuará de urxencia para frear as humidades que afectan ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en funcións, Román Rodríguez, nunha visita ao convento de Santo Domingos de Bonaval para comprobar o seu estado e os danos provocados pola entrada de auga das últimas choivas.

“Este espazo no que descansan algúns dos nosos devanceiros máis ilustres é unha das principais iconas de Galicia xunto co himno, a bandeira e o escudo”, salientou Román Rodríguez. Neste senso, precisou que a obriga de todos é garantir a súa conservación “como símbolo do progreso do pobo galego e de honra á memoria das persoas que máis contribuíron a reafirmar a identidade de Galicia”.

Para conseguilo, a Administración autonómica, a raíz dos últimos temporais, levará a cabo unha actuación de urxencia dirixida a frear o deterioro que está afectando a este monumento no que repousan os restos de galegos sobranceiros como Rosalía de Castro, Castelao, Alfredo Brañas, Francisco Asorey, Ramón Cabanillas e Domingo Fontán á espera dun plan integral de rehabilitación liderado polo Consorcio de Santiago de Compostela.

Cómpre lembrar que actualmente estase desenvolvendo a Lei 5/2023, do 4 de agosto, do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, aprobada por unanimidade co respaldo de diferentes institucións e entidades, na que se contempla a creación da Fundación Pantón de Galegos e Galegas Ilustres. Trátase dunha entidade que estará presidida polo Parlamento de Galicia e que contará coa participación da Xunta, o Concello e a Arquidiocese co fin de velar pola conservación e xestión deste espazo.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando