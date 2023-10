A Xunta analiza os retos do emprego público no século XXI

O persoal directivo da Administración autonómica asiste na EGAP a unha sesión formativa sobre a evolución do emprego público no contexto actual dentro do Curso superior sobre planificación estratéxica, xestión e comunicación no ámbito da economía pública de Galicia

O director xeral da Función Pública, José María Barreiro, e a directora da EGAP, Sonia Rodríguez–Campos, presentaron a sesión, na que participaron os catedráticos de Dereito administrativo Luis Miguel Arroyo Yanes e Jesús Fuentetaja Pastor



A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acolleu esta tarde unha sesión formativa dirixida a analizar os retos do emprego público no século XXI.

Esta acción enmárcase dentro do Curso superior sobre planificación estratéxica, xestión e comunicación no ámbito da economía pública de Galicia, dirixido ao persoal directivo e da Administración autonómica, que desde o mes de abril está a formar a 30 persoas en materias como a comunicación, as novas tecnoloxías, a xestión de recursos humanos ou a economía pública.

O Curso superior sobre planificación estratéxica, xestión e comunicación no ámbito da economía pública de Galicia é unha actividade de 40 horas convocada pola Escola Galega de Administración Pública co obxectivo de amosar os principais retos e medidas en materia de planificación estratéxica da economía pública galega. Trátase de garantir o desenvolvemento económico sostible e asegurar que os recursos públicos se utilicen de maneira responsable e eficiente.





