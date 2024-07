A Xunta adxudica a execución das obras dunha nova senda peonil na estrada PO-510, na parroquia Budiño, no municipio do Porriño

Esta intervención, adxudicada por máis de 225.000 euros, reforzará a seguridade e a mobilidade dos peóns no treito desta estrada autonómica, na zona da Vaquería

A senda, cunha lonxitude de 640 m, desenvolverase pola banda esquerda desta vía

Acondicionarase a parada de autobuses e procederase á substitución da marquesiña existente para acadar maior comodidade dos usuarios do transporte público

As intervencións enmárcanse no Plan de sendas de Galicia, a través do que a Xunta xa executou máis de 300 km de itinerarios peonís e ciclistas e prevé acometer nesta lexislatura outros 150 km máis

O obxectivo da Xunta é comezar as obras da senda en setembro para poder poñelas á disposición dos veciños de Budiño na primavera de 2025





