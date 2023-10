A Xunta achega o cine galego de maior éxito aos centros galegos do mundo, dende a Patagonia ata as rúas de Londres

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presentou o ciclo Galicia é Cine que se pon en marcha da man da Fundación Araguaney e que permitirá que galegos residentes en Arxentina, Reino Unido e Venezuela, poidan coñecer as películas feitas en Galicia máis taquilleras dos últimos anos

As películas comezarán a proxectarse o xoves, día 12, no Centro Gallego de Río Gallegos en Arxentina

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2023

A Secretaría Xeral da Emigración, a través do novo programa Galicia é Cine, posto en marcha en colaboración coa Fundación Araguaney, achegará o cine de maior éxito aos centros galegos do mundo, dende a Patagonia arxentina ata as rúas de Londres.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

O obxectivo deste novo programa, que vén a sumarse a outras iniciativas similares en prol da cultura galega postas en marcha pola Xunta de Galicia, é dar a coñecer o cine feito en Galicia aos centros galegos, comezando por dous de Arxentina: Centro Cultural España de Córdoba e Río Gallegos; un de Reino Unido, o Centro Galego de Londres en colaboración co Instituto Español Cañada Blanch; e a Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas.

O ciclo está conformado por catro filmes, que poderán comezar a verse a partir do próximo xoves no Centro Gallego de Río Gallegos en Arxentina: Cuñados, Matria, O que arde, A Esmorga, e Ons.

Tal e como explicou o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, “trátase dun proxecto de difusión da cultura audiovisual galega, nun momento no que estamos a vivir un momento de grande éxito, con películas que non só están a encher as salas de cine de toda España e América, senón tamén, están a recibir numerosos premios nos diferentes festivais de cine de toda Europa”.

“Con este novo programa queremos non só difundir o noso cine entre os galegos do exterior, senón tamén amosar a tradición e a vangarda do mesmo, un cine que destaca pola súa fotografía na que se amosa o noso gran valor paisaxístico tanto rural coma urbano, como polos valores culturais e etnográficos que amosa”, engadiu o responsable autonómico.

Pola súa banda, o presidente da Fundación Araguaney–Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, afirma que “Galicia é Cine” define o que somos: “unha terra de cultura, lembranza e vangarda”, e sinala que este proxecto audiovisual “está pensado para levar ao mundo o mellor do cine galego amosando a nosa terra a través da creatividade e o sentimento”. Neste sentido, lembra que a Fundación Araguaney leva catro décadas sendo un referente social, “e agora dá un paso máis para seguir internacionalizando a nosa cultura a través da emoción e a imaxe que ofrece o cine”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando