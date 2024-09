Una vuelta al cole cara: consejos para ahorrar en septiembre

Si en casa tienes chavales, seguro ya sabes que el mes de septiembre es un mes que cuesta… cuesta arrancar, volver a ponerse en marcha y a coger de nuevo la rutina. Y cuesta por los gastos.

Según la OCU, la organización de Consumidores y Usuarios estiman que las familias gallegas nos gastaremos de media por pequeño unos 400 euros. Pero en cada casa, las cuentas varían mucho.

Carmen y Valentina son dos pequeñas de Santiago que pasan este curso a 6º y 3º de primaria, respectivamente. Y sus padres ya tienen todo listo y las cuentas echadas: "Estamos nerviosos, pero con ganas de volver a la rutina. Solo en material nos gastamos unos 500 euros y eso porque la mayor no tiene libros, al estar en el programa digital de la Xunta, que sino... uff".

Es verdad que las niñas tienen ganas de empezar, aunque hay asignaturas que no han echado nada de menos: "Mi asignatura favorita es lengua, y las matemáticas no se me dan nada bien, no me gustan nada". Nos asegura, tímida, Valentina.

subida de precios de libros

En Santiago, la librería Mayso es una de las clásicas de la capital gallega. Aquí encontramos libretas tamaño A-4 a 3 euros, mochilas desde 30 a 80 euros, las más caras son las grandes con carro incorporado o encontramos estuches a 6 euros.

Hoy mismo estaban elaborando un presupuesto de material para un alumno de 1º de primaria… unos 60 euros se gastará su familia en material. El material no sube, pero sí los libros de texto. Nos lo contaba el responsable de este establecimiento, Santi Mayo: "Alrededor de un 10% más los libros. Lo que sí las autoridades tendrían que ver es por qué son más baratos los libros de infantil y de bachillerato que los de primaria".

pautas para ahorrar en la vuelta al cole

Desde UCGAL, la Unión de Consumidores de Galicia, nos dan algunos consejos para que nuestra cuenta corriente no tiemble este mes. Félix Caramés nos explica que lo primero es hacer una lista para ceñirnos a lo imprescindible y necesario y no adquirir más de lo que necesitan los alumnos.

Y una recomendación sorprendente: aunque está muy bien involucrar a los niños en las compras… es mejor no llevarlos a comprar con nosotros el material porque querrán mochila nueva o nos pedirán cosas que luego no son necesarias. Y todo suma: "Es aconsejable que, cuando sea el día de la compra, no vayamos acompañados de los niños. Los niños son más impulsivos… se dejan llevar por colores que les llaman la atención. Quieren comprar más cosas y todo nuevo".

Otro consejo: informarte sobre bancos de material de los colegios, préstamos de libros o de mochilas y estuches… o acceder a ayudas. Este último curso 2023/24 más de 96.500 alumnos tuvieron los libros gratuitos y más de 128.000 accedieron a los vales de material escolar de la Xunta, bonos que ascienden a 75 euros por estudiante.

Todas las etapas educativas, excepto la universidad, arrancan el 11 de septiembre. Ánimo con el regreso, a peques… y a papis.