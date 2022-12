O servizo galego de emprego implanta o distrito único nas súas oficinas para que persoas usuarias e empresas empregadoras poidan facer os trámites en calquera delas

Galegas e galegos, aínda que teñan asinada unha oficina de referencia, poden facer os seus trámites de demanda de emprego en calquera dos 53 centros existentes

Desde novembro tamén as empresas e entidades empregadoras poden lanzar as súas ofertas de traballo en calquera oficina da rede, independentemente de onde se atope o posto en cuestión

O Goberno galego quere reforzar a atención a persoas con maiores dificultades para acceder ao mercado laboral e incrementará un 25% os cadros de persoal das oficinas con 136 postos que se destinarán á orientación e prospección empresarial

A Xunta de Galicia completou no último trimestre a implantación do distrito único nas oficinas galegas de emprego. As persoas usuarias xa podían desde maio inscribirse e/ou realizar as xestións relacionadas coa súa demanda de traballo en calquera delas e, desde o pasado novembro, tamén as empresas ou entidades empregadoras poden tramitar as súas ofertas en todas as oficinas, independentemente do lugar onde se radique o posto.

O servizo galego de emprego ofrece a posibilidade de que calquera persoa que teña un domicilio en Galicia se poda inscribir e realizar calquera trámite da súa demanda de emprego nalgunha das 53 oficinas repartidas pola comunidade: o sistema, porén, asígnalle automaticamente un centro de referencia en virtude do seu código postal que resulta importante a efectos de prestar servizos como o de orientación, entre outros.

O pasado 16 de novembro, ampliouse o concepto de distrito único para aplicalo tamén ás entidades empregadoras. Desta maneira, poden presentar e tramitar as ofertas de emprego en calquera oficina de Galicia, ata o de agora tiña que presentala na que correspondía segundo a localización do posto de traballo.

A medida enmárcase no amplo proceso de modernización que a Xunta está a acometer para facer máis accesibles, máis próximos e máis dinámicos os seus servizos de emprego co obxectivo último de mellorar a empregabilidade de galegas e galegos mediante a mellora da cualificación profesional ao longo da vida, a través dunha formación flexible e adaptada ás necesidades do mercado e cunha orientación e asesoramento personalizado.

A Xunta de Galicia reforzará tamén neste marco o próximo ano nun 25% o persoal das oficinas de emprego grazas á creación dun servizo propio e permanente de orientación laboral e prospección empresarial, que estará integrado por 136 profesionais que se incorporarán a todas as oficinas.

O Goberno galego destinará a esta medida arredor de 5 millóns de euros co obxectivo de optimizar os apoios que se veñen prestando desde o servizo de emprego de Galicia, ampliando a área de orientación con carácter xeral e permanente e consolidando a atención que se dispensa ás persoas usuarias.

A incorporación deste persoal permitirá reforzar a atención de colectivos prioritarios como mozas e mozos ou parados de larga duración para que atopen máis oportunidades.

Os 136 postos estarán repartidos nas oficinas de emprego das correspondentes Xefaturas Territoriais de Promoción do Emprego da Xunta: 46 técnicos medios de orientación estarán destinados en oficinas da Coruña; 16 en Lugo; 18 en Ourense; 50 en Pontevedra; e os 6 restantes traballarán directamente no servizo de orientación laboral e o de intermediación da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

Todas as oficinas recibirán, deste modo, persoal adicional para reforzar os servizos de orientación, para potenciar a captación de ofertas de emprego e favorecer a comunicación co tecido empresarial.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está a renovar, nalgúns casos adquirindo novas infraestruturas, as oficinas de emprego, cun investimento previsto en 2023 de 3,3 millóns de euros. Tamén se completará a dixitalización de todas elas, cun novo software baseado nas novas tecnoloxías para identificar as necesidades do mercado en tempo real.

Lanzarase, ademais, unha nova oferta formativa para o persoal do servizo. Así, se seguirá a formar ás persoas traballadoras do servizo de emprego ao que se destinarán máis de 405.000 euros. O I plan formativo ofertou en 2022 un total de 900 prazas que se cubriron con éxito, para a mellora de competencias en asuntos como a atención ao público, a xestión de demandas e ofertas de emprego, inscricións de persoas estranxeiras, etc.

