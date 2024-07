Sale de fiesta por Galicia y al despertarse a la mañana siguiente se queda pasmada con lo que se llevó a casa

Ahora que tenemos un poco más de tiempo libre gracias a las vacaciones de verano, y que, además, las noches son más largas, hay una cosa que sabemos hacer especialmente bien los españoles: salir de fiesta. No hace falta que sea en una discoteca, cualquier fiesta es válida, especialmente si se trata de una fiesta de pueblo.

Además, a nosotros se nos da genial eso de trasnochar y alargar el día un poco más de la cuenta, tanto, que se toca con el día siguiente. Por eso mismo, no es de extrañar que todos nosotros, a lo largo de estos tres meses de verano, acudamos a algún pub, bar, discoteca o plaza de pueblo a echarnos unos buenos bailes.





Claro, que no suele ser lo único que nos echamos, ya que es un momento propicio para comer y beber tranquilamente. Tanto es así, que hay muchas personas que, al día siguiente de salir, empiezan a tener serias lagunas sobre lo que pasó el día anterior. No hace falta que expliquemos el porqué.

Pues bien, es lo que le pasó a Jenni, una joven gallega que salió por su localidad de fiesta, sorprendiéndose con lo que había a la mañana siguiente en la habitación.

Se queda pasmada con lo que encontró en su casa

Jenni, aprovechando sus vacaciones de verano, salió de fiesta con sus amigas. Pues bien, al día siguiente se encontró con un invitado sorpresa que ella misma había recogido la noche anterior.

Al menos, así lo contaba en su cuenta de TikTok. "Ayer me fui de fiesta y hoy me desperté con este zorro durmiendo en mi habitación" explicaba en su cuenta.

No, no es ningún tipo de eufemismo, sino que se trata de un zorro real. De hecho, cuando muestra la imagen, se ve perfectamente cómo el zorro estaba recostado en el suelo de la habitación. Y sí, como todo, esta historia tiene una explicación, pero no es que no sea surrealista, como el vídeo en sí.

Jenni explicaba que, durante la noche, "ni me mordió ni se escapó. Estaba bien en el suelo" decía. Además, explicaba que ella volvía a casa sobre las cinco de la mañana, y que ahí fue cuando tuve el primer encuentro con el zorro. "El zorro estaba en medio de la carretera. Paré porque alguien lo había atropellado, cuando me acerqué estaba vivo y herido" explicaba.

Antes de llevárselo, llamó a emergencias, pero le dijeron que tenía que llamar a Protección de Fauna, lo que suponía que no iban a estar despiertos ni trabajando a esa hora. "Me dijeron que lo llevara a casa y en horario de trabajo llamase. Me lo llevé en el coche, lo dejé en mi habitación en el suelo y a las siete de la mañana que estaba durmiendo la mona, escuché que arañaba el suelo" recordaba.

"Lo vi y no me acordaba, seguí durmiendo, no me acordaba" decía entre risas. Por supuesto, más tarde llamó a Emergencias y a los encargados de llevárselo, para que el animal no sufriese ningún tipo de daño.

Un informático advierte de lo que debes desactivar en tu móvil para evitar que te roben los datos

"¡Cuidado con la estafa del buzón de voz!" Con esta frase alertaba el informático a los usuarios de la red social para ponerles en contexto de lo que uno de sus clientes ha sufrido. Parece que el afectado tenía el buzón de voz activado en su smartphone, cosa de la que no era nada consciente. Es por ello por lo que tampoco tenía puesta ningún tipo de contraseña.

Todo esto hizo que un hacker se instalase Whatsapp en un dispositivo. Lo primero que tienes que hacer es confirmar un número de teléfono para acceder y este puso el de su cliente.





Después le llegó el turno al sistema de verificación, el cual te pide que confirmes el número que acabas de meter. Normalmente, esto suelo ser vía SMS, pero esta vez el hacker lo hizo a través de una llamada de voz a las 04:00 de la madrugada. Esto hizo que el propietario de esa cuenta no se diese cuenta y que al ir a confirmar, saltase el buzón de voz, y Whatsapp dejase grabado ese número de teléfono.