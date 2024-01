Rueda salienta a importancia das empresas do sector pesqueiro para a economía galega

Transmite a súa noraba a José Enrique Pereira, elixido candidato de Galicia para os galardóns nacionais da gala

Valora o labor do sector pesqueiro como principal responsable de que Galicia teña un produto de mar de tanta calidade

Destaca o papel do tecido empresarial galego como xerador de emprego e riqueza

Vigo, 25 de xaneiro de 2024

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe a importancia das empresas do sector pesqueiro galego para a economía da nosa comunidade.

Fíxoo na gala da XXVII edición do Premio Emprendedor do Ano de Galicia e Asturias, na que José Enrique Pereira, presidente da empresa Grupo Pereira, foi proclamado gañador e candidato para a edición nacional destes premios. Trátase dunha empresa familiar do sector pesqueiro que naceu fai case setenta anos en Vigo e que hoxe en día leva a cabo o seu labor en sete países distintos.

O presidente do goberno galego entregou o galardón a José Enrique Pereira, e na súa intervención quixo encomiar o seu labor á fronte do Grupo Pereira. Unha compañía que, para o presidente, “representa o mellor que temos en Galicia, que son as empresas familiares, que son as que sustentan todo o tecido económico”.

Ademais, Rueda quixo valorar o labor de todo o sector pesqueiro galego, facendo fincapé na importancia de saber apreciar a calidade dos produtos de mar que se gozan en Galicia. O presidente do executivo autonómico agradeceu a todos os traballadores da cadea–mar industria a súa dedicación e esforzo, salientando que “son parte importante da nosa identidade: Marca Galicia da boa”.

Por último, Rueda destacou tamén a importancia de empresarios como José Enrique Pereira para a economía como xeradora de emprego, destacando o seu compromiso sostible, “xa que se chegastes ata aquí é porque sabedes que o medio hai que respectalo”. Ao mesmo tempo, reiterou o apoio da Xunta a toda iniciativa privada que busque un emprendemento que xere riqueza para Galicia.

