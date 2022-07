Rueda pon en valor o sector vitivinícola como garante do progreso económico de Galicia e do desenvolvemento das potencialidades do rural

Salienta que un terzo das peticións para os fondos europeos dentro da orientación produtiva agrícola son para viñedos: “Estamos diante dun sector cargado de futuro”

Confirma a aposta da Xunta pola viticultura e destaca a calidade dos produtos presentados ao concurso: “Todos saímos gañando e todos sodes gañadores porque Galicia etiqueta calidade”

A Xunta presenta un portal dixital para a comercialización dos produtos galegos de calidade

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe o sector vitivinícola como garante do progreso económico de Galicia e do desenvolvemento das potencialidades do rural.

O titular do Goberno galego presidiu hoxe a entrega dos premios da XXXIV Cata de viños de Galicia, XXIV Cata de augardentes de Galicia e XI Cata de licores tradicionais en Boqueixón, un evento que a Xunta organiza da man das denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas e no que estivo acompañado, entre outros, polo conselleiro do Medio Rural, José González, e a directora da Axencia Turismo de Galicia, Nava Castro.

No acto, Alfonso Rueda subliñou o apoio da Xunta ao sector vitivinícola galego “porque somos conscientes da transcendencia que ten na nosa economía e na imaxe que reflicte de Galicia”. Indicou que non só forma parte da cultura propia senón que é tamén clave no desenvolvemento económico e social da Comunidade, na súa proxección turística e na súa capacidade para xerar emprego e para fixar poboación no rural.

Integrado por máis de 10.000 viticultores e preto de 500 adegas que achegan un valor económico de máis de 230 millóns de euros cada ano, as expectativas do sector non deixan de medrar. De feito, o presidente da Xunta salientou que un terzo das peticións para fondos europeos dentro da orientación produtiva agrícola son para viñedos. “Estamos diante dun sector cargado de futuro”, indicou o titular do Goberno galego.

Un sector polo que aposta a Xunta con iniciativas como a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que traballa para manter os estándares de calidade dos viños, impulsar a súa internacionalización e innovar para afrontar retos como a remuda xeracional e o cambio climático. A maiores, a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia desenvolve tamén actuacións en beneficio do sector como a ordenación do rural, a diminución do parcelamento ou as oportunidades de emprendemento.

Alfonso Rueda destacou a calidade dos produtos presentados ao certame e puxo en valor as catas como escaparate da viticultura galega. “Todos saímos gañando e todos sodes gañadores porque Galicia etiqueta calidade”, dixo o presidente da Xunta.

No marco do acto, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, presentou o mercado dixital dos produtos galegos de calidade, un portal no que estas producións se poden vender e mercar, garantindo as mellores prácticas e promocionando un consumo de proximidade e de calidade.

Así, a través do portal dedicado ás 36 experiencias de calidade galegas (

pódense comprar xa –dende calquera punto de España– os viños, augardentes, licores tradicionais, queixos e meles premiados nas Catas de Galicia 2021, aínda que de xeito paulatino se irán incluíndo tamén o resto de produtos con distintivo de calidade. Unha forma de valorizar, promocionar e recoñecer a excelencia das experiencias de calidade que nacen en Galicia, ao tempo que se contribúe á competitividade dos produtores locais, posto que son eles mesmos os que fixan os prezos das súas producións e os que reciben integramente a cantidade que se paga por cada unha. Desta forma, potenciamos o circuíto curto a través dunha plataforma loxística innovadora como é este mercado dixital, elaborado entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

