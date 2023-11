Rueda destaca a aposta da Xunta polo transporte público con medidas como a gratuidade das liñas interurbanas de autobús para mozos e maiores

Pon en valor que a Xunta inviste cada ano 100 millóns de euros no transporte público autonómico

Silleda (Pontevedra), 16 de novembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe a aposta da Xunta polo transporte público, que se traduce en medidas como a gratuidade das liñas interurbanas de autobús para os menores de 21 anos, que se estenderá tamén aos maiores de 65 anos a partir do próximo ano.

Así o sinalou hoxe durante a inauguración da III Feira de transporte de viaxeiros por estrada Expobús Iberia 2023, que se celebra ata o sábado en Silleda, na Feira Internacional de Galicia Abanca.

No acto, no que estivo acompañado pola conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, precisou que, grazas ás medidas da Xunta, os maiores galegos tamén poderán viaxar de balde –igual que xa fan os mozos– nas máis de 3.500 liñas de transporte interurbano que dependen da administración autonómica, ademais de no barco da ría de Vigo e no FEVE da comarca de Ferrol. Para beneficiarse desta bonificación, só necesitarán pagar a súa viaxe coa Tarxeta de Mobilidade de Galicia, que se pode solicitar nas oficinas de Abanca.

O titular do Executivo galego explicou que o autobús é un medio de transporte fundamental para unha comunidade como Galicia, cunha poboación moi dispersa e unha orografía complexa. De aí que o Goberno galego teña feito unha importante aposta nos últimos anos por renovar o mapa de liñas e por facelo máis eficiente. Así, cada ano a Xunta inviste 100 millóns de euros no transporte público autonómico, un esforzo inversor que permitiu pasar das 900 liñas ás 3.500 actuais, ou a que o 90% da poboación dispoña hoxe dunha parada a 500 metros da súa casa.

Por último, Rueda reafirmou o compromiso da Xunta para seguir apoiando ás empresas do transporte por estrada de viaxeiros; e eloxiou que, grazas a Expobus, Galicia se sitúe como escaparate a nivel nacional e internacional de todas as novidades relacionadas con este sector.





