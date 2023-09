Rueda define Galicia como unha “illa de estabilidade” e resalta que conta co calendario de vacinación máis completo do mundo

Destaca que a comunidade é pioneira en implantar medidas para afrontar o reto demográfico que agora van ser compartidas por Asturias como a gratuidade das escolas infantís ou a Estratexia Galicia Retorna

Aposta por manter un fronte común con Asturias para demandar un sistema de financiación autonómica condicionada a indicadores de poboación como o avellentamento ou a dispersión e así evitar “reunións bilaterais” que serían prexudiciais para ambas comunidades

Critica a condonación da débeda que piden algunhas comunidades xa que penalizaría as que “mellor compren” como Galicia

Apela á “colaboración” co Principado para demandar o desenvolvemento do Corredor Atlántico ou en materia de turismo e enerxías verdes



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, definiu hoxe Galicia como “unha illa de estabilidade” e puxo en valor que a comunidade conta cun dos calendarios de vacinación “máis avanzados do mundo”. “Queremos que Galicia sexa o mellor lugar para nacer, crecer, traballar, desfrutar e facerse maior”, resaltou na quinta edición do foro Encontros no EO, na que analizou xunto ao presidente do Principado de Asturias, Adrián Barbón, os principais retos de ambas comunidades para o futuro máis inmediato.

Durante a súa intervención neste encontro, Rueda salientou que Galicia ofrece estabilidade política, institucional e económica e foi pioneira en implantar medidas para facer fronte ao reto demográfico que agora serán compartidas por Asturias. É o caso da gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos desde o curso pasado ? “que permite un aforro de 2.000 ? ao ano ás familias”, indicou o presidente– ou a Estratexia Galicia Retorna, coa que se busca promover o regreso “de 30.000 galegos que viven fóra de Galicia”. Ademais, entre as medidas de apoio ás familias que ten en marcha a Xunta, Rueda tamén destacou as vantaxes fiscais ou contar cun dos calendarios de vacinación máis completos do mundo que sitúa a Galicia como pioneira en España, por exemplo, na inmunización dos bebés contra o virus respiratorio sincitial que causa bronquiolite.

O presidente galego apostou por manter a “colaboración e unión” entre o Goberno galego e asturiano para facer fronte a desafíos comúns como o reto demográfico, a financiación autonómica, a posta en marcha do Corredor Atlántico Noroeste ou o aumento do turismo no norte da Península.

Rueda subliñou a necesidade de abordar a reforma do sistema de financiación autonómica para adaptala a indicadores de poboación como o avellentamento ou a dispersión. E apostou porque Galicia e Asturias ? “onde é máis caro ofrecer servizos fundamentais” pola dispersión xeográfica– fagan un fronte común para exixir cambios. “A cooperación e a unión daranos fortaleza e credibilidade” e, sobre todo, permitirá evitar “reunións bilaterais” sobre a financiación autonómica que serían perxudiciais para os intereses de Galicia e Asturias, según indicou o presidente da Xunta.

Ademais, Rueda criticou a “condonación da débeda” que se solicita desde algunhas comunidades ao asegurar que isto non supón que “se perdoe” senón que se distribuiría entre o conxunto de autonomías e penalizaría as que, como Galicia ou Asturias, máis están cumprindo nesta materia.

Durante o foro, o presidente da Xunta de Galicia e o do Principado de Asturias tamén coincidiron en reivindicar á necesidade de avanzar no desenvolvemento do Corredor Altántico de mercadorías por ferrocarril.

Neste sentido, Rueda lembrou que a principios deste ano ambas comunidades, xunto con Castela e León, uníronse para reivindicar un impulso ao Corredor Atlántico Noroeste e lamentou que, oito meses despois, aínda non se deron resultados. Rueda puxo como exemplo que “tras sete meses” reclamando unha reunión co comisionado do Corredor, nomeado polo Goberno central, aínda non hai data para este encontro.

No eido económico, os dous mandatarios autonómicos tamén analizaron o reto que supón a transformación da industria e a oportunidade que ofrecen as novas fontes de enerxía. “A España do norte temos unha gran oportunidade nas enerxías verdes que van ser as enerxías do futuro e que van ser a fonte de alimentación da industria do futuro”, indicou Rueda, quen asegurou que a Xunta traballa co obxectivo de garantir que é “compatible a sostenibilidade ambiental” co desenvolvemento de proxectos enerxéticos como é o caso da eólica mariña.

Na súa intervención, o titular do Goberno galego manifestou o gran atractivo turístico co que conta o noroeste peninsular, destacando a consolidación de Galicia como destino de primeiro nivel de forma sostible no tempo e enlazando varios anos de récord. Rueda salientou a rápida recuperación do sector tras a pandemia e apostou pola cooperación entre comunidades para que o turismo siga “medrando, pero con sentidiño”, fomentar a desestacionalización ou impulsar marcas comúns como o Camiño de Santiago.

Poñendo a mirada no futuro, Alfonso Rueda puxo de manifesto a importancia da formación como garantía de progreso. Asegurou que o obxectivo da Xunta é que os galegos poidan “formarse e traballar” na súa terra e para iso resaltou a importancia de “adaptar a formación as demandas laborais” do tecido produtivo.

Ademais, cara aos vindeiros anos, a Xunta aposta tamén “pola industria do futuro”, indicou Rueda, quen asegurou que para garantir a posta en marcha de proxectos estratéxicos para Galicia é preciso axilizar a xestión dos fondos europeos. Nesta liña, lamentou que o Goberno central aínda teña miles de millóns de euros para a industria sen mobilizar e lembrou que hai proxectos que van ser “tractores” tanto para Galicia coma Asturias que aínda están pendentes de saber se contarán ou non con esta financiación.





