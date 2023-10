Rueda aborda co vicepresidente da Comisión Europea a necesidade de que os fondos europeos cheguen canto antes aos seus destinatarios

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

O Grove (Pontevedra), 2 de outubro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo unha reunión co vicepresidente da Comisión Europea para a promoción do estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, e no transcurso do encontro o titular do Goberno galego trasladoulle a súa preocupación pola necesidade de que os fondos europeos poidan chegar canto antes aos seus destinatarios.

Así mesmo, Rueda e Schinas comentaron a posibilidade de abrir novas vías que permitan potenciar Galicia como referente cultural, histórico e de patrimonio a escala europea.

No encontro, que tivo lugar no marco do Foro La Toja – Vínculo Atlántico celebrado estes días na localidade pontevedresa do Grove, ambos manifestaron a importancia do financiamento procedente da Unión Europea para Galicia, tamén ao longo das últimas décadas, que resultou unha axuda fundamental no desenvolvemento experimentado pola comunidade e a súa converxencia social e económica.





