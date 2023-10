Rivo destaca a importancia dunha formación especializada unida ás capacidades diferentes de cada un para desenvolver un emprego con éxito

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou hoxe en Pontevedra no Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia (Edugal) no Encontro en feminino: as competencias brandas no desenvolvemento cotián

Participou nunha mesa redonda coa palista Estefanía Fernández na que avaliaron a importancia de concienciar desde idades temperás sobre a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou hoxe en Pontevedra no Encontro en feminino: as competencias brandas no desenvolvemento cotián que tivo lugar no XII Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia (Edugal). Rivo indicou a importancia dunha formación ampla e especializada que unida á experiencia e ás capacidades diferenciadoras de cada un son claves para desenvolver un emprego con éxito.

Neste encontro que mantivo con estudantes de diferentes idades, e no que tamén participaron a vicerreitora do campus de Pontevedra, Eva Lantarón, e a piragüista Estefanía Fernández, a conselleira avogou por políticas para acadar o fortalecemento das mulleres no mercado de traballo.

Así, a Xunta ten en marcha programas neste eido, para impulsar o liderado da muller na empresa e actuacións para promover a formación especializada como son as microcredenciais para dar resposta ás máis de 15.000 vacantes laborais que existen hoxe en día en Galicia.

Deste xeito, o Goberno galego está a traballar para facer de Galicia unha terra de oportunidades reforzando os mecanismos para combater o desemprego e o impulso da formación e da cultura emprendedora.

A conselleira referiuse á importancia da actidude fronte á aptitude para acadar un emprego de éxito e de como potenciar as capacidades diferentes de cada un forma parte do liderado. Así mesmo, falaron sobre a importancia de promover a igualdade de oportunidades e concenciar e sensibilizar sobre este eido desde idades temperás.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade participa en Edugal cun stand no que se ofrece, entre outros, información sobre os programas autonómicos no eido da formación e o emprego, charlas sobre como facer un CV, unha presentación ou unha entrevista de traballo.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando