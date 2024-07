Rescate complicado de la tripulación del 'Argos Geogia': "Olas de ocho metros"

Estamos pendientes de las tareas de rescate de la tripulación del ‘Argos Georgia’. Se trata de un palangrero con bandera de las Islas Malvinas. La embarcación tiene 54 metros de eslora y 13 metros de manga.

A bordo iban 27 tripulantes. De ellos, una parte son españoles. Según confirman fuentes a COPE Galicia, al menos tres marineros son naturales del ayuntamiento coruñés de Ribeira. Pero los vecinos de Galicia serían más.

Solicitaron ayuda debido a una vía de agua cuando estaban a 200 millas al este de las Islas Malvinas.

La información de la que disponemos es que la tripulación estaría esperando a ser rescatada, a la espera, en balsas salvavidas.

El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se muestra cauto sobre los datos que vamos conociendo: “Estamos pendientes, aunque por los apellidos parece que hay gallegos, dentro de los 10 españoles. Pero estamos pendientes. Las tareas de salvamento se están llevando a cabo, pero las condiciones marítimas son difíciles, hay olas de 8 metros. Se están desplazando medios aéreos puestos por el gobierno argentino y ya estaría en la zona uno de los buques de pesca que estaba próximo”.

??Falkland Islands/Las Malvinas



The Falkland Islands (Las Malvinas) Government earlier today issued an emergency alert stating they had to deploy an A400M, a patrol ship, & SAR Helicopters to locate and evacuate the immobile fishing vessel RV Argos Georgia. pic.twitter.com/oYuYnwQrUN