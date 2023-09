O programa Nelson Mandela do centro penal de Teixeiro recibe a medalla de bronce ao mérito social penitenciario

Máis de 1.700 persoas internas pasaron por este proxecto de preparación para a vida en liberdade impulsado pola Xunta de Galicia e o Ministerio do Interior

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, asistiu hoxe á celebración do 25 aniversario do centro penal de Teixeiro, que coincidiu co festexo da Patroa de Institucións Penais Nosa Señora da Merced. No acto entregouse a medalla de bronce ao mérito social penitenciario ao programa Nelson Mandela de preparación para a vida en liberdade, impulsado pola Consellería de Política Social e Xuventude e o Ministerio do Interior.

Un equipo de inclusión do Consorcio composto por tres profesionais traballan coas persoas internas no penal, deseñando itinerarios personalizados para facilitar a súa inserción familiar, social e laboral. Con este obxectivo, imparten accións formativas de habilidades sociais e de busca de emprego, así como cursos para a obtención de certificacións ocupacionais e laborais que melloren as condicións para atopar un emprego.

Desde que fai 15 anos se puxo en marcha a iniciativa Nelson Mandela no centro de Teixeiro con financiamento da Xunta, atendéronse a máis de 1.700 persoas, das que a día de hoxe están de alta no programa 46. Así mesmo, neste tempo acadáronse máis de 260 insercións laborais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando