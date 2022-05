A porcentaxe de participación nas probas da OPE do Sergas que se celebran hoxe supera o 60 %

Presentáronse 3.298 opositores dos 5.420 convocados

Dos 5.420 convocados para a realización de probas na xornada de hoxe, presentáronse un total 3.298 opositores, o que supón unha porcentaxe do 60,8 %.

En concreto, durante a mañá deste sábado, das 657 persoas admitidas para optar a unha das 12 prazas na categoría de condutor, presentáronse un total de 505 aspirantes, o que representa o 76,8% de participación.

Xa na quenda desta tarde, á que estaban convocados un total de 4.763 aspirantes, para cubrir 239 prazas na categoría de pinche, presentáronse as probas un total de 2.793 persoas, o que representa o 58,6% sobre o total de admitidas para esta categoría.

Para a xornada de mañá domingo, ás 9:30 horas , están convocados 1.602 aspirantes para cubrir 91 prazas. Nomeadamente, nas categorías de calefactor (37), logopeda (4), técnico superior de sistemas e tecnoloxías da información (4) e traballador social (46).

Na quenda de tarde, a partir das 16:00 horas, están convocadas 928 persoas para a cobertura de 8 prazas na categorías de técnico de xestión de sistemas e tecnoloxías da información, e outras 39 prazas, na categoría de lavandeiro.

Na páxina web do Servizo Galego de Saúde

www.sergas.es

recóllese a información das distintas portas de acceso ao recinto e a relación de aspirantes comprendidos en cada unha delas.

Estas probas selectivas, que botaron a andar o pasado mes maio, permitirán cubrir 680 prazas de 24 categorías/especialidades de persoal estatutario. Así, as xornadas de exame continuarán durante a vindeiro fin de semana, nas xornadas do 14 e do 15 de maio. No conxunto d

esta OPE, figuran inscritos preto de 13.000 aspirantes.

