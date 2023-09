Política Social fomenta a inserción laboral das persoas con síndrome de Down

O Goberno galego asinou un convenio de colaboración con Down Galicia para promover prácticas formativas dirixidas a 22 persoas con síndrome de Down

Destínanse 140.000 euros a este programa que se realiza en distintas dependencias da Administración como xefaturas territoriais e centros de servizos sociais

Ourense, 23 de setembro de 2023

A Consellería de Política Social e Xuventude asinou un convenio de colaboración con Down Galicia para promover a inserción laboral das persoas con discapacidade en distintos puntos da nosa Comunidade. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitou esta semana as instalacións de Down Ourense, que tamén se beneficia deste convenio.

A conselleira lembrou que o Goberno galego traballa para que as persoas con discapacidade teñan unha vida activa, plena e completamente integrada na sociedade. Neste sentido, o convenio de colaboración asinado con Down Galicia permite que 22 persoas con discapacidade realicen actividades formativas en distintas dependencias da Administración como xefaturas territoriais e centros de servizos sociais.

A Xunta destina 145.000 euros a esta finalidade que se complementa con outras axudas para promover a autonomía das persoas con síndrome de Down. Durante a visita ás instalacións de Ourense, as conselleiras puideron coñecer as sesións de formación e orientación que se realizan neste centro para que conten coas ferramentas necesarias para o seu día a día. Así, entre as actividades que se ofrecen atópase apoio para facer xestións, ir ao supermercado ou empregar o transporte público.





