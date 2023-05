La opinión de los votantes ante las municipales: "estoy decepcionada"

Faltan 25 días para las elecciones municipales del 28 de mayo y los partidos tienen por delante mucho trabajo que hacer con los indecisos, que son muchos. En la calle vemos mucho desencanto e insatisfacción con la legislatura que estamos a punto de terminar.

"La verdad es que no me interesa mucho, porque todos los años es lo mismo. Hacen solo cuando vienen las elecciones", explica en Cope una chica que aún no sabe si va a acudir a votar el día 28.

Otra mujer mientras espera el autobús nos cuenta que "Eu voto, sempre voto, pero non me vai a vida nelo". En su caso le interesan más las elecciones municipales que las autonómicas y las generales.

El caso de Vilarmaior, el candidato del PP ya no está solo

En estas elecciones de 2023 no hay ningún concello de Galicia en el que concurra solo una lista. En los municipios con menos opciones hay por lo menos dos. En una treintena son las de PP y PSOE y en tres más las de populares y BNG.

Hace cuatro años sí había concellos sin competencia. En Vilarmaior, A Coruña, en 2019 solo se presentó el Partido Popular, pero ahora el candidato Carlos Vázquez tiene en frente a dos candidatos más, uno del PSOE y otro del Bloque.

¿Cambia mucho la campaña electoral? Álvarez explica a Cope que no. Él sigue yendo puerta por puerta para convencer a los vecinos.

"Todos nos conocemos e a miña táctica e saludar ós veciños e falar con eles sobre as súas inquedanzas"





Audio





Aumento de población a raíz de la pandemia

Por cierto, Vilarmaior tiene 1.200 habitantes, pero en los dos últimos años ha ganado casi 200.

A raíz de la pandemia y de la posiblidad del teletrabajo muchas familias se están mudando al rural. "Empadronamos a 189 persoas que se quedaron a vivir. Teñen internet na casa e outros poden traballar en polígonos que lles levan 20 minutos".