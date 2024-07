As obras da senda entre a Estación Intermodal de Santiago e San Caetano farán necesario o corte diúrno do tráfico na contorna da rúa Fontes do Sar este xoves e venres

Co obxectivo de continuar avanzando na execución da obra no treito do novo itinerario, que parte da rúa Clara Campoamor e finalizará no complexo administrativo da Xunta, procederase ao corte de distintos tramos desta rúa, entre as 8:30 e as 18:30 horas

Na xornada do xoves, día 4, o corte diúrno realizarase na rúa Fontes do Sar, desde a rúa Londres ata a rúa Costa do Vieiro en ambos os dous sentidos simultaneamente; permanecendo aberta á circulación a rotonda e o paso baixo a SC–20

Durante o venres día 5 o corte do tráfico na rúa Fontes do Sar comprenderá o tramo desde a rúa Londres ata as rúas Bañas do Sar e Casas Hedra, ambas as dúas incluídas, e en ambos sentidos; incluíndo tamén a rotonda e o paso baixo a SC–20

Esta actuación forma parte do novo itinerario que conectará O Milladoiro, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a intermodal e o complexo administrativo de San Caetano a través de 13 km que suporán un investimento global de case 12 M?





