As obras de restauración da Concatedral de San Xiao de Ferrol rematarán no primeiro trimestre de 2024

O responsable autonómico de Cultura percorre os andamios da torre antes da súa retirada, nas próximas semanas, tras o remate das primeiras actuacións

A intervención financiada pola Xunta de Galicia cun investimento de 450.000? continuarán no interior do templo

Esta é a primeira actuación do Plan Catedrais de Galicia neste ben e forma parte dun convenio coa Diocese de Mondoñedo–Ferrol

En virtude desta colaboración, tamén está previsto actuar na igrexa des Dores, onde se está traballa xa na preparación do proxecto de rehabilitación

Ferrol, 29 de setembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado pola delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou hoxe xunto o bispo de Mondoñedo–Ferrol, Fernando García Cadiñanos a Concatedral de San Xiao, onde percorreu os andamios instalados na zona da torre antes da súa retirada, nas vindeiras semanas, tras o remate das primeiras actuacións.

Tal e como explicou o responsable autonómico de Cultura, esta actuación, onde a Consellería inviste 450.000 ?, é a primeira impulsada neste ben no marco do Plan Catedrais de Galicia, a folla de ruta coa que a Xunta “consolida a súa aposta por seguir reforzando o rico patrimonio cultural da nosa Comunidade con vistas ao Xacobeo 2027”. “Os templos como o de San Xiao son os nosos recursos culturais máis potentes e desempeñan un papel fundamental nas cidades que os albergan tanto pola súa significación relixiosa como polo seu protagonismo social”, salientou Román Rodríguez.

Neste senso, o conselleiro de Cultura destacou o esforzo feito pola Administración autonómica para que estes bens de gran valor simbólico e integrados en rutas de peregrinación continúen sendo “unha testemuña da nosa identidade e cultura”, así como para “garantir a súa preservación e que poidan ser gozados polas xeracións que virán tras de nós”.

A Concatedral de San Xiao é un dos bens patrimoniais máis importantes da cidade de Ferrol. Está incluída no ámbito de protección do Barrio de Magdalena e as obras que divídense en dúas fases. A primeira, que está actualmente en desenvolvemento, céntrase na zona exterior para restaurar o reloxo e solucionar os problemas de estabilidade que podían afectar no futuro á torre. Para iso limpouse toda a superficie e desmontouse o remate substituíndo aquelas pezas que tecnicamente foi necesario.

Unha vez rematados estes traballos continuarase coa segunda fase no interior do templo afectando á zona superior do coro e a entrada. No seu conxunto, prevese que ambas fases estean rematadas no primeiro trimestre do ano 2024.

Por outro lado, o acordo asinado coa Diocese de Mondoñedo–Ferrol prevé tamén un investimento de preto de 340.000 ? para completar a restauración da igrexa das Dores de Ferrol, cuxo proxecto de obra estase a ultimar para iniciar o proceso de contratación. Trátase dun templo de especial importancia para a cidade pola súa vinculación coa celebración da Semana Santa ferrolá, declarada de Interese Turístico Internacional, e ser sede da confraría do mesmo nome.





