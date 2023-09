As obras que culminarán a humanización da travesía da OU-154 no Reino, en Piñor, farán necesario un corte de tráfico desde o vindeiro luns

Esta intervención, que está a piques de finalizar, precisará do peche total da circulación entre os puntos quilométricos 1+550 e 2+025, desde o luns ata o venres

As obras que culminarán a humanización da travesía da estrada OU–154 no Reino, no concello de Piñor, farán necesario un corte de tráfico desde o vindeiro luns.

Estas intervencións, que están a piques de finalizar, precisarán do peche total da circulación no tramo entre os puntos quilométricos 1+550 e 2+025, desde este luns ata o venres 29 de setembro.

Este corte é necesario para acometer un paso de peóns sobreelevado no punto no que o Camiño de Santiago cruza a estrada.

A Xunta traballa co obxectivo de ter rematada esta actuación, no seu conxunto, a mediados do mes de outubro, tras a achega dun investimento de preto de 300.000 ?.

Esta segunda fase dos traballos, actualmente en execución, inclúe a humanización dos tramos entre os puntos quilométricos 1+450 e 1+741 e do 2+025 ao 2+235, o soterramento das redes aéreas de electricidade, iluminación pública e telecomunicacións, así como a elevación de beirarrúas.

Tamén se contempla a disposición dunha nova rede de alumeado público con luminarias de tecnoloxía led para

unha mellora da eficiencia enerxética.

Esta intervención completará a

remodelación xa executada

para protexer a circulación dos peóns e rehabilitar o firme





