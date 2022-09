As obras de mellora do firme na estrada PO-531 en Curro, no concello de Barro, farán necesario o desvío do tráfico a partir do luns

O desvío realizarase do luns 19 ao xoves 22, entre as 08.30 e as 19.30 horas, derivándose o tráfico polo tramo antigo da PO–531 en Curro

A intervención consiste no estendido de microaglomerado en frío entre os puntos quilométricos 8+300 e 11+000, incluídos os ramais coa autovía do Salnés

Esta actuación enmárcase nun contrato que inclúe a rehabilitación do firme nas estradas PO–316, PO–309 e PO–300 e que supón un investimento de 1,3 M?

A Xunta continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras



As obras de mellora do firme na estrada PO–531 en Curro, no concello de Barro, farán necesario o desvío do tráfico a partir deste luns.

A afección ao tráfico producirase desde este luns día 19 ao xoves día 22, no horario comprendido entre as 8.30 e as 19.30 horas, derivándose o tráfico polo tramo antigo da estrada PO–531 en Curro.

A intervención neste tramo consiste no estendido de microaglomerado en frío entre os puntos quilométricos 8+300 e 11+000 da PO–531, incluídos os ramais de conexión coa autovía do Salnés (AG–41).

O obxectivo destes traballos é dotar a estrada dunha capa superficial que optimice especialmente as características do firme e contribúa a aumentar a seguridade viaria.

Esta actuación enmárcase nun contrato máis amplo que inclúe a rehabilitación do firme nas estradas

PO–316, entre A Lanzada e O Grove; na PO–309, entre Poio sur (PO–308) e a AP–9; e na PO–300, entre Mosteiro e Cambados, cun investimento global da Xunta de 1,3 millóns de euros.

Estas obras xa deron comezo no mes de xuño e continúan estes días no caso da estrada PO–531, ao paso polo concello de Barro.

O Goberno galego, mediante este tipo de actuacións segue mellorando a rede viaria autonómica para ofrecer unhas estradas seguras e eficientes aos cidadáns.

