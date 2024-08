Medio Rural organiza accións sobre o desempeño de diferentes actividades dentro do sector agrario

Estes cursos enmárcanse dentro do plan de formación continua habilitante para o agro galego, que conta cun orzamento de 216.000 euros cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PEPAC 2023–2027

Ofértanse cursos vencellados co benestar animal, a ordenación sectorial de producións gandeiras, o uso profesional de produtos fitosanitarios e clasificación de canais en matadoiros

A data e lugar no que se celebrarán os cursos anunciarase proximamente, cun mínimo de 10 persoas por cada acción formativa, pero as persoas interesadas xa poden realizar unha preinscrición





