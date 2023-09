Martina Aneiros anima a incorporar a “valía, capacidade de resiliencia e superación” das persoas con discapacidade como valor engadido ás empresas

O Programa Talentos, que organiza Inserta Empleo, ten como finalidade fomentar a contratación de persoas con discapacidade a través de varios encontros con empresas nos que se dan a coñecer os beneficios fiscais e sociais de contar con persoas con diversidade funcional entre o seu persoal

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participou esta mañá no Gran Hotel Ferrol nun encontro con empresarios de Ferrol e Narón no marco do Programa Talentos, organizado pola entidade Inserta Empleo, da Fundación ONCE, para fomentar a contratación de persoas con discapacidade.

Durante a súa intervención, Aneiros disertou sobre a situación “esperanzadora” pola que atravesa a industria e o emprego en Ferrolterra, lembrando o interese manifesto de varias empresas por localizarse na comarca e apelou á responsabilidade de empresas, masa social e Administracións “á hora de impulsar a cristalización” destas oportunidades. “Neste obxectivo común non podemos desaproveitar ningún talento e iso é o que hoxe nos reúne aquí”, indicou en referencia á finalidade da xornada de cara a visibilizar as aptitudes das persoas con discapacidade e descubrir ás empresas os beneficios fiscais e sociais de contratalas.

A representante da Xunta apuntou aos “estereotipos e barreiras mentais” como o principal reto que obstaculiza a integración das persoas con discapacidade no mercado laboral e exhortou a “derribalo” coa complicidade de todos. “Quero animar aos empresarios aquí presentes a empatizar coas persoas con discapacidade e a que coñezan e recoñezan a súa valía, capacidade de resiliencia e superación como valores engadidos que sumar as súas empresas”, dixo, e asegurou que Galicia, e nomeadamente Ferrolterra, “non se pode perder a oportunidade de incorporar ás persoas con discapacidade ás vacantes que rexistra actualmente o mercado laboral galego”.

Na apertura do evento tamén interviñeron a directora da axencia ONCE Ferrol, Belén Regueiro, e a directora rexional de Inserta Empleo en Galicia, Beatriz Gallego. O programa da xornada inclúe unha análise do tecido empresarial da zona, unha charla sobre discapacidade como concepto legal, unha conferencia sobre a inclusión sociolaboral na empresa Konecta e o testemuño do deportista paralímpico Álvaro Galán.

O Programa Talentos está cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e da Economía Social (Poises) e ten como obxectivo visibilizar o talento das persoas con discapacidade para fomentar a súa contratación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando