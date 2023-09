Máis dun cento de profesionais do sector turístico danse cita na presentación do destino Galicia en Varsovia

O Museo Etnográfico da capital polaca acolleu unha xuntanza de traballo onde se deron cita 115 profesionais do sector nun acto promovido pola Xunta, o Clúster de Turismo de Galicia e a OET de Varsovia

No que vai de ano Galicia recibiu xa preto de 20.000 turistas polacos, un 35% que no mesmo período do ano pasado

Máis dun cento de profesionais entre turoperadores, xornalistas, prescritores e autoridades déronse cita hoxe no Museo Etnográfico de Varsovia para a presentación do destino Galicia, no marco da promoción internacional que fai o noso territorio fóra das nosas fronteiras. En colaboración coa OET de Varsovia, da Embaixada de España en Polonia e do Clúster Turismo de Galicia, o evento permitiu celebrar un workshop profesional entre empresarios turísticos polacos e galegos que rematou cun cóctel a cargo do chef Iñaki Bretal e cunha actuación musical de Xisco Feijóo.

O xerente de Turismo de Galicia, Antonio Casas, estivo acompañado no acto de, entre outras autoridades, o Embaixador de España en Varsovia, Ramiro Fernández Bachiller, o Conselleiro de Turismo da Embaixada, Claudio Andrade Lucena e o presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. Todos eles coincidiron en destacar a relevancia de darlle continuidade á promoción internacional en mercados tan interesantes para Galicia como o polaco, con fortes vencellos co Camiño de Santiago.

“Polonia é un mercado internacional especialmente estratéxico para nós, polo evidente peso que ten o Camiño de Santiago, pero tamén pola capacidade de crecemento que estamos a observar nos últimos tempos”, explicou o xerente de Turismo de Galicia, quen destacou que Galicia rexistrou no que vai de ano preto de 20.000 turistas polacos e 120.000 pernoctacións, cifras que superan en máis do 35% os niveis do ano pasado no mesmo período.

“Son viaxeiros de larga estadía e aos que nos interesa dar a coñecer todos os recursos turísticos que teñen ao seu alcance tales como os vencellados á Galicia culinaria e enolóxica; a natural e activa; a mariña ou a patrimonial e cultural que están abertas ao viaxeiro polaco.

Con este novo acto de presentación internacional, que se completou cun cóctel a base de productos galegos a cargo do cociñeiro do Grupo Nove, Iñaki Bretal, e unha actuación do grupo de música de Xisco Feijóo, o Goberno galego segue a darlle un pulo á promoción internacional de Galicia fóra das nosas fronteiras, ao tempo que se reforza a presenza da oferta turística de Galicia en Francia, na participación estes en varias feiras náuticas profesionais nas que se está promovendo o turismo náutico do noso territorio.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando